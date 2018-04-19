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İstinaf mahkemesi, lise öğrencisini öldüren polise verilen cezayı az bularak bozdu

19 Nisan 2018 13:33

İstinaf Mahkemesi, Esenyurt'ta 14 ay önce silahından çıkan kurşunla 16 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Barış Topkara'nın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan polis memuru H.D.S.'ye verilen cezayı az bularak bozdu. Yeniden yaptığı yargılamada "haksız tahrik" maddesince uygulanan indirimin asgari hadden yapılması gerektiğini vurgulayan İstinaf Mahkeme, sanık H.D.S.'yi "Haksız tahrik altında çocuğu olası kast ile öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Baba Seyfettin Topkara, "Gönlümüz şimdi biraz ferahladı, adalet yerini buluyor" dedi.

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