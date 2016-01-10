T24 LogoT24 Logo
Haberler

İstiklal Caddesi'nde dolarlı albüm tanıtımı

10 Ocak 2016 12:09

Beyoğlu Galatasaray Lisesi önünde albüm tanıtımı için 10 dolar verilince kısa süreli izdiham yaşandı.Yapımcı olduğunu söyleyen Murat Uygur, “Ülkemizde korsana hayır demek için, emek hırsızlığına hayır demek için sanatçı Ayhan Murat'ın 'Öf Ülen Öf' albümünü alan herkese 10 dolar hediye etmek istedik. Toplamda 10 bin dolarımızı vatandaşa bu şekilde vereceğiz. Bu albümü müzik marketlerde görenler lütfen para vermesin. Üstüne 10 dolar para istesin" dedi. Sanatçının bir şarkı seslendirmesinin ardından albüm alan vatandaşlara 10 dolar verildi. Hem bedava albüm hem de üstüne para alan vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

ETİKETLER

istiklalcaddedolarhaber

Diğer Videolar

HDP İstanbul İl Örgütü'nden ateş açılması sonrası açıklama: Partimizi hedef alan saldırıların müsebbibi iktidardır

Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'nin çekimleri başladı

Cem Yılmaz: Memlekette bütün kötülükleri yapan 3 kişi var: Ben, Tarkan ve Athena Gökhan

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu: "Türk dostlarım, oturmaya mı geldik!"

Aşırı yüklü traktör ikiye ayrıldı; işte o anlar

Mülteciler Derneği'nden Sinan Oğan'a yalanlama: Suriyeliler ile ilgili iddiaları gerçekte var olmayan, uydurma bir teze dayanıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24