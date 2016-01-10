İstiklal Caddesi'nde dolarlı albüm tanıtımı

Beyoğlu Galatasaray Lisesi önünde albüm tanıtımı için 10 dolar verilince kısa süreli izdiham yaşandı.Yapımcı olduğunu söyleyen Murat Uygur, “Ülkemizde korsana hayır demek için, emek hırsızlığına hayır demek için sanatçı Ayhan Murat'ın 'Öf Ülen Öf' albümünü alan herkese 10 dolar hediye etmek istedik. Toplamda 10 bin dolarımızı vatandaşa bu şekilde vereceğiz. Bu albümü müzik marketlerde görenler lütfen para vermesin. Üstüne 10 dolar para istesin" dedi. Sanatçının bir şarkı seslendirmesinin ardından albüm alan vatandaşlara 10 dolar verildi. Hem bedava albüm hem de üstüne para alan vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.