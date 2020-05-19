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İstiklal Caddesi’ne '101'inci yıl dönümü' tabelası asıldı

19 Mayıs 2020 14:05

Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul’un sembollerinden olan ‘Cadde-i Kebir’in ismi 1927 yılında İstiklal Caddesi olarak değiştirilmişti. Beyoğlu Belediyesi de caddeye 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıl dönümü nedeniyle 'İstiklal Caddesi 101. yıl dönümü' tabelası astı.

Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul’un sembollerinden olan ‘Cadde-i Kebir’in ismi 1927 yılında İstiklal Caddesi olarak değiştirildi. Beyoğlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Milli Mücadele ruhunu yeniden yaşatmak amacıyla İstiklal Caddesi’nin isminin değiştirilmesinin 93. yıl dönümünde temsili tabela asma töreni düzenledi. İstiklal Caddesi’nin Taksim girişinde düzenlenen törende 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıl dönümü nedeniyle 'İstiklal Caddesi 101. yıl dönümü' tabelası asıldı.

“Milli Mücadele'nin başladığı zamanın 101. yılını idrak ediyoruz”
Caddenin uzun süre düşman kuvvetlerinin işgalinde kaldığını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Milli Mücadele'nin başladığı zamanın 101. yılını idrak ediyoruz. Şu an üzerinde bulunduğumuz İstiklal Caddesi aylarca düşman kuvvetlerinin işgalinde kaldı. İstiklal Caddesi eski adıyla Cadde-i Kebir o dönemde işgal altındayken Grand Rue de Pera adını verdikleri caddeye, özellikle Kurtuluş Savaşı’nın sonuçlanmasından sonra mecliste alınan kararla, İstiklal Caddesi ismi verildi. 1927 yılında ise Taksim girişinde İstiklal Caddesi ismi ile tabela buraya konuldu” şeklinde konuştu.

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