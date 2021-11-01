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İstiklal Caddesi'nde tekmeli tokatlı kavga kamerada

O anlar kameralara yansıdı

01 Kasım 2021 19:30

İstanbul Beyoğlu'ndaki ülkenin en bilinen noktalarından İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında tekmeli tokatlı kavga yaşandı. Ortalığı birbirine katan grubun kavgasına daha sonra kadınlar da karıştı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün gece İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde yürürken birden tartışmaya başlayan iki grup, kavga etmeye başladı. Büyüyen kavgaya kadınlar da karıştı. İki grubun tekme ve yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

istiklalcaddekamera

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