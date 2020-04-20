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İstiklal Caddesi'nde arabadan son ses şarkı açıp video çekti; ceza yiyince 'Para cezası çok etkilemez' dedi

20 Nisan 2020 12:28

Yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde boş kalan İstanbul’un en kalabalık caddelerinden İstiklal Caddesi'ne babasının arabasıyla gelerek rapçi Sagopa Kajmer’in bir şarkısını son ses açan ve video çeken şahsa ceza yazıldı. Bunun üzerine şahıs, “para cezası çok etkilemez” dedi.  

Olay, İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Gece geç saatlerde babasının arabasını alıp, caddeye gelen 21 yaşındaki Oğuzhan Y. yaya trafiğine kapalı olan yere arabayı çekti. Daha sonra ünlü rapçi Sagopa Kajmer’in bir şarkısını son ses açan genç, elindeki cep telefonuyla video çekti.

Polis ekiplerinin olay erine gelmesiyle Gaziosmanpaşa’dan Beyoğlu'na müzik dinleyip video çekmeye geldiğini söyleyen gence ceza kesildi. 

Polis ekipleri gence, Türk Ceza Kanununa göre “Kimlik ibraz edememe”, ”Ehliyet ibraz edememe” , “Çevreye rahatsızlık verme” , “Müzik cihazlarını kamuyu rahatsız edecek şekilde kullanma” ceza yazdı. Arkadaşına video atmak için geldiğini söyleyen Oğuzhan, “para cezası çok etkilemez” dedi. 

“Arkadaşıma video atmak için yaptım” 

Oğuzhan Y. yaptıklarından pişman olduğunu söyleyerek, “Buraya müzik çalmak için geldim. Pişmanım yaptıklarım için tabi ki. Para cezası da yedim hoş para cezası çokta etkilemez ama hata yaptım. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Video çekip arkadaşıma atmak için gelmiştim” diye konuştu. 

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