İsteyen müşterilerini gözü kapalı tıraş ediyor

7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi üzerinde 20 yıldır berber dükkanı işleten Mehmet İşçan, isteyen müşterilerine gözü kapalı olarak saç ve sakal tıraşı yapıyor.

İşçan, insan yüzünü çok iyi tanıdığını belirtti. İşini severek yaptığını söyleyen İşçan, "20 yılı geçti bu işi yapıyorum. İsteyen müşterilerime gözü kapalı sakal tıraşı yapıyorum, isterlerse saç tıraşı yapıyorum. Müşterilerim de bu özelliğimden dolayı beni tercih ediyor” dedi.

Gözü kapalı tıraş yapan İşçan’a tıraş olmaya gelen Hakan Yaşkeçeli ise, “Mehmet ağabey bizim berberimiz, yıllardır tıraş olurum. Gözü kapalı tıraş yapar. İtinayla tıraş eder” diye konuştu.