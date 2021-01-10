'İstenmeyen' mesajlar için 'Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi' kullanıma açıldı; işte uygulamalı anlatım

"Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)" kullanıma açıldı. Vatandaşlar ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını 8 Ocak'tan itibaren 16 Şubat 2021 tarihine kadar e-Devlet üzerinden adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu sistem ile onaysız ticari elektronik iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması amaçlanıyor. 'İşlemi nasıl yapacağım?' sorusuna yanıtı videomuzda bulabilirsiniz.

Nasıl yaparım?

İleti Yönetim Sistemi`nin internet sitesine girdiğinizde karşınıza çıkan sayfada öncelikle "Vatandaş Girişi" kısmına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra açılan sayfada telefon numaranızı ekleyebileceğiniz bir alan bulunuyor. Buraya numaranızı ve gelen doğrulama kodunu girmelisiniz.