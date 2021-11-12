İşten çıkartıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama: Başka sebeplerle sözleşmesi sonlandırıldı, yaptığı açıklama ile ilgisi yoktur

Sokak röportajında günde 14 saat çalıştığını söyleyerek koşullardan şikayet eden Getir kuryesinin işine son verildiği iddia edildi. İddialar üzerine Getir şirketinden yapılan açıklamada, "Kurye bahsi geçen açıklamaları 1 buçuk ay önce yapmıştır ve bununla ilgili herhangi bir yaptırıma uğramamıştır. İş disiplini ile ilgili başka sebeplerle sözleşmesi sonlandırılmıştır. Bu kararın kuryenin daha önce yaptığı açıklama ile herhangi bir ilgisi yoktur" denildi.

Geçen ay gerçekleştirilen bir sokak röportajında “Günde 14 saat çalışıyorum. Bir gayem yok, amacım yok. Ben bunun için mi geldim dünyaya, çalışmak için mi sadece?” sözleriyle sosyal medyada gündem olan Getir kuryesinin işten çıkarıldığı iddia edildi. Kuryenin işten çıkarıldığı iddiaları üzerine sosyal medya kullanıcıları Getir'e tepki gösterdi. Getir ise tepkiler üzerine yaptığı yazılı açıklamada, kuryenin işine son verilmesinin kendileriyle veya verdiği röportajla ilgisinin olmadığını belirterek "Kişisel Verileri Koruma Kanunu nedeniyle detayları açıklayamasak da Vigo şirketinden aldığımız bilgiye göre iş disiplini ile ilgili başka sebeplerle sözleşmesi sonlandırılmıştır" dedi. Getir'in konuya ilişkin açıklaması şöyle: "Getir sistemindeki bir kuryenin yaptığı sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığına yönelik paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu kişi esnaf kurye olarak kendi hesabına Virgo şirketi ile çalışmaktaydı. Kurye bahsi geçen açıklamaları 1 buçuk ay önce yapmıştır ve bununla ilgili herhangi bir yaptırıma uğramamıştır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu nedeniyle detayları açıklayamasak da Vigo şirketinden aldığımız bilgiye göre iş disiplini ile ilgili başka sebeplerle sözleşmesi sonlandırılmıştır. Bu kararın kuryenin daha önce yaptığı açıklama ile herhangi bir ilgisi yoktur" İşten çıkarılan kurye konuştu: "Hiçbir gerekçe sunmadılar" Cumhuriyet'e konuşan moto kurye, röportaj sonrası kendisine bir yıldırma politikası uygulandığını belirterek, "Dün beni WhatsApp grubundan çıkarmışlar. Arkamdan da 'Arkadaşımız işi bıraktı' demişler. Benim haberim yoktu, internet paketim yoktu, o yüzden bakamadım. Ondan sonra arkadaşlarım aramaya başladı, 'Niye işi bıraktın' diye. Ben de işi bırakmadığımı söyledim. 'Gruptan çıkardılar' diyince işten attıklarını anladım. Ve gerçekten de işten atmışlar. Hiçbir gerekçe de sunmadılar" dedi. "Motorun masrafını bana ödettirdiler" Kurye, yaşananları şöyle anlattı: Kurye, yaşananları şöyle anlattı:

"Beni dün işten fiili olarak çıkardılar. Ama zaten o röportajın ertesi günü çok ters davranmaya başlamışlardı. Baskı yapıyorlardı ve tehdit ediyorlardı. İki lafın başı 'Bak seni çıkartırız, seni çıkartmadığımıza dua et' falan gibi laflarla bana baskı uyguluyorlardı. O zaman çıkartamadılar çünkü tepki yiyeceklerini biliyorlardı. O dönem bana tanınmış sayfalardan destek gelmişti 'Bizim sana desteğimiz var, eğer seni işten atarlarsa kamuoyu oluşturalım' şeklinde. O yüzden o dönem çıkartamadılar. Ama bana bir yıldırma politikası uygulamaya başladılar. 'Çıkaramıyorsak, kendi gitsin' mantığı ile... Örneğin motorla kaza yaptım. Motorun masrafını bana ödettirdiler. Normalde hiçbir kurye veya şoför, kaza yaptığında oluşan hasarı ödemez. Bana ödettirdiler motorun hasarını. Ben de tamam dedim. Benden 'Ben niye ödeyeceğim, ben çıkıyorum' dememi bekliyorlardı. Ben de demedim, inadına devam ettim."

"Olayın unutulduğunu düşünüyorlar, çıkartacaklar"

"Ondan sonra, 1 hafta önce müdürümüz beni aradı. 'Böyle bir durum var, seni işten çıkarmak istiyorlar' dedi. Ben de, 'nasıl çıkartacaklar, çıkartamazlar, tepki alırlar' dedim. O da 'yok, aradan zaman geçtiğini düşünüyorlar, olayın unutulduğunu düşünüyorlar, çıkaratacaklar' dedi. 'O yüzden ben senin için bir şans daha istedim, bir daha sakın öyle röportaj falan verme, son şansını da kaybetme' dedi. Ben de 'tamam abi, söz veriyorum, yemin ediyorum yapmayacağım' dedim. Ve yapmadım da."

Dün kendisini işten çıkarttıklarını söyleyen kurye, "1 hafta önce öyle deyip, şimdi işten çıkarmaları dalga geçer gibi oldu. Hadi o gün çıkarsalar gam yemeyeceğim. Dün beni WhatsApp grubundan çıkarmışlar. Arkamdan da 'arkadaşımız işi bıraktı'. Benim de hiç haberim yoktu, internet paketim yoktu, o yüzden bakamadım. Ondan sonra arkadaşlarım aramaya başladı, 'niye işi bıraktın' diye. Ben de işi bırakmadığımı söyledim. 'Gruptan çıkardılar' diyince işten attıklarını anladım. Ve gerçekten de işten atmışlar. Hiçbir gerekçe de sunmadılar" diye konuştu.