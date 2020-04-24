İşten çıkarılan Savaşçı dizisinin set işçileri anlattı: Koronavirüs'ü ve nakit sıkışıklılığını bahane ediyorlar, faturalarımızı bile ödeyemiyoruz

Fox TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinin set işçileri, 28 Mart'ta dizinin yapımcısı Limon Yapım tarafından işten çıkarıldıklarını, ödemelerinin 3.5 ay kadar geriden yapıldığını çoğu kez de geciktirildiğini söylüyor.

İşçiler, Limon Yapım'ın ücretlerini ödememek için 'Yeni tip Koronavirüs salgınını ve nakit sıkışıklılığını bahane ettiğini' belirtiyor. Zor durumda olduklarını belirten işçiler, şirketin 'vereceğiz' dediği maaşlarının verilmeyeceğini düşünüyorlar.

Savaşçı dizisinin set işçileri, yaşadıkları süreci T24'e anlattı.

Savaşçı dizisinde çalışan bir işçinin T24 ile paylaştığı şirketin set işçilerine gönderdiği ödeme planına göre, 'Aralık 2019'da çekilen 86. bölümün ödemesini 29 Nisan'da (5 gün sonra) alacaklar' ama işçiler buna inanmıyor çünkü ne zaman ses çıkarsalar şirketin olayı bastırmak için söz verip bir sonraki bölümü tekrar ödemediğini söylüyorlar.

Limon Yapım ile geçen yıldan beri çalıştıklarını belirten bir set işçisi, 'normalde sektör şartlarında her ay çekilen 4 bölümün üçünün ödendiğini ve bir ödemenin şirkette kaldığını' söyledi. İşçi, her ay şirkete kalan 1 ödemenin de sonradan alındığını' ifade etti. Bunun nedeni ise dizi yayına girmeden yapım şirketinin kanaldan para almaması. Dizi bittiğinde de 'normal şartlarda' set işçileri bu parayı alıyor.

Set işçisinin dediğine göre, Limon Yapım işçilere 'her ay 2 bölümün ödemesini yapacaklarını 3 ödeme yapabilmek için de gayret göstereceklerini' belirtmiş.

Ancak buna rağmen hiçbir zaman 3 ödeme almadıklarını belirten işçi, şirketle bir anlaşmaya gittiklerini ve bu anlaşmayı '1200 liradan az ücret alan asistanların (ortalama 900 lira) 3 ödeme alması, bu rakamdan fazla olanlarında ayda 2 ödeme alması' şeklinde açıkladı.

"Mart ayından bu yana sadece 1 ödeme yapıldı"

Ancak işçi mart ayının başından (yaklaşık 2 ay) beri kendilerine yalnızca 1 ödeme yapıldığını (en düşük ücret alan işçi için 800 lira) vurguladı. İşçi, kendilerinin yaptıkları araştırmaya göre FOX TV'nin diğer bütün dizilerin ödemesini yaptığını öğrendiklerini de ekledi.

'Çalıştıkları şirketin de kanaldan para aldığını' söyleyen işçiler, Limon Yapım'ın hak ettikleri ücretlerini ödememek için 'yeni tip Koronavirüs salgınını ve nakit akışlarının sıkışıklılığını bahane ettiğini' söyledi. İşçi, "Bize 'ödemeyi nakit akışımızda sıkıntımız var o yüzden yapamıyoruz' diyorlardı ama biz güvenmiyoruz çünkü güven veren bir şirket değil. Geçen yılda ayda 2 bölüm ödeme sözü verdikleri hâlde ödeme yapmıyorlardı. Çünkü parayı işletiyorlardı ya da farklı dizilere kaydırıyorlardı veya yeni diziler çekiyorlardı" dedi.

Set işçisi daha önceki süreçlerde şirkete paralarını alamadıkları takdirde çekim yapmayacakları yönünde rest çektiklerini ve 1 hafta-10 gün çekim yapmadıkları zamanlar olduğunu belirtti.

Dizi çekimlerinde zaten çalışma şartlarının çok zor olduğunu belirten işçi, yemek olarak sürekli yarım ekmek yediklerini, dizinin çekildiği Eskişehir'deki dağlarda soğuk havada çalıştıklarını belirtti. İşçilerin çalışma saatlerinin bazen yaklaşık 18 saat sürdüğünü de aktardı.

"Haberimiz bile olmadan işten çıkardılar"

Koronavirüs salgını gerekçesiyle işten çıkarılma süreçlerine de değinen işçi, bize "Kısa çalışma ödeneği için başvuru yapacağız. Bilgileriniz lazım' dediler. Bir baktık ki haber bile vermeden 28 Mart'ta işten çıkardılar" dedi.

Sektörel bir özellik olarak bir sene boyunca 8 ay çalışıp 4 ay boş kaldıklarını belirten işçi, 'en azından ücretsiz izne ayırabilirlerdi' diyor.

İşçi, seslerini bu kadar geç çıkarmalarının nedenini de "Ben sigortamı Limon Yapım'dan alırken ışıkçı başka yerden alabiliyor. Arada aracı firma var. O yüzden bir anda birlik olamıyoruz" sözleriyle açıkladı.

"Ekip İkiye bölündü"

Diğer işçilere, 'durumu topluca CİMER'e şikayet edelim önerisini' getirdiğini söyleyen işçi, yukarıda bahsettiği nedenden dolayı da bunun gerçekleşmediğini belirtiyor.

Hukuki bir yola gidecek misiniz sorusu karşısında işçi, "Bir avukatla görüştük. Net bir karar alamadık ama ihtar çekmeyi düşünüyoruz" dedi.

Ancak "Şu an ayda 1 tane de olsa ödeme alabiliyoruz ama ihtar çekilir ve bunu da alamazsak nasıl yaşayacağız' korkusu nedeniyle bazı set işçileri ihtar çekme fikrine sıcak bakmıyormuş.

Oyuncuların da mağdur olduğunu' belirten işçi, "Onlara 22 Nisan'da ödeme yapılmış ve bu yüzden sesleri çıkmıyor" diye konuştu. İşçi, "Oyuncuların bizim para alıp alamadığımızdan haberleri yoktur" diye ekledi.

"Faturalarımızı ödeyemiyoruz"

2 ayda ellerine asgari ücretin bile geçmediğini belirten işçi, "şu anda faturalarını ödeyemeyen işçiler var. Sadece 800 lira alan asistanları düşünemiyorum bile" diyor.

Konuştuğumuz bir başka işçi de, '6 aydır Savaşçı dizi setinde çalıştığını, ilk dört ay 1200 liradan az aldığı için anlaşma gereği ayda 2 bölüm ödemesi aldığını ancak son 2 aydır ödeme alamadığını' belirtti. O da yeni tip Koronavirüs günlerinde başka bir işte de çalışamadığı ve maddi yönden sıkıntıya girdiğini belirtiyor.

"Bildiri yayımladılar, kampanya başlattılar"

Set işçileri, sosyal medyada açılan #SavasciEkibiHakkiniAriyor etiketiyle mağduriyetlerini dile getirdi ve bir bildiri yayınladı.

Bildiride "Savaşçı ekibi hakkını arıyor! Bu bildiri kar kış demeden ailelerinden ve sevdiklerinden uzakta çalışan set işçilerinin hak arama bildirisidir. Bizler dizilerde seyrettiğiniz kahramanların saçını makyajını yapan kostümlerini tasarlayan repliklerini hatırlatan en iyi açıyı yakalamaya çalışan, yaptığı işi layıkıyla yapan emekçileriz. Lütfen sesimize ses olun. Yaptığımız işin hakkını verdik, hakkımızı istiyoruz. Bu zor günlerde emekçileri parasız bırakıp hiçbir ödeme sözünü yerine getirmemiştir. Açız ve borç içindeyiz. Bu ayıp bizim değil. Bizi görüp duyan herkesten paylaşım yapıp farkındalık yaratmasını rica ediyoruz" denildi.

Sinema Televizyon Sendikası da destek bildirisi yayımladı

Sinema Televizyon Sendikası da set işçilerinin durumuyla ilgili bir bildiri yayımladı. Bildiride 'Savaşçı dizi ekibi yalnız değildir' denildi.