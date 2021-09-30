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İşten çıkarılan kepçe operatörü, iş makinesi ve güvenlik kulübesini yaktı

Kaçan işçiyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı

30 Eylül 2021 13:20

Kayseri'de işten çıkarıldığı iddia edilen kepçe operatörü, çalıştığı yerdeki iş makinesini yakıp, güvenlik kulübesini ateşe verdi.

iş makinesikepçe operatörü

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