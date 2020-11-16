İstediği telefonu alabilmek için böbreğini satan gençten kötü haber...

Çin'de yaşayan ve 17 yaşındayken iPhone alabilmek için böbreğini satan gencin, kaptığı enfeksiyon nedeniyle ömür boyu yatalak kalacağı belirtildi. Sürekli olarak diyaliz makinesine giren gencin ne kadar ömrünün kaldığı ise bilinmiyor.

Haberler.com'da yer alan habere göre, Shangkun istediği iPhone marka telefonu alabilmek için telefonunun sattı.

17 yaşındaki genç, internet üzerinden yaptığı araştırmalar sonucunda böbreği için birileri ile anlaştı.

Böbreğini satabilmek için yasa dışı bir ameliyat geçiren genç, karşılığında 3.000 dolar aldı. Ancak Unilad'ın yerel kaynaklara dayandırarak aktardığı bilgilere göre, Shangkun, artık ömrünün sonuna kadar yatalak kalacak.

Genç, böbreğini sattıktan sonra dönemin popüler cihazlarından olan iPhone 4 ile iPad 2'yi satın aldı. Eve gittiğinde aldıklarına şaşıran aile gence baskı yapmaya başladı. Baskılara daha fazla dayanamayan genç, cihazları alabilmek için böbreğini sattığını itiraf etti.

Şu an 25 yaşında olan Shangkun, ameliyat sonrasındaki bakımsızlık ve böbrek ameliyatının neden olduğu hasarlar nedeniyle enfeksiyon ile karşı karşıya... Gencin sağlam olan böbreği de çalışmaz bir duruma geldi.

Ekipler, gencin irtibata geçtiği kişileri tespit ederek, aralarında doktorların da olduğu 9 kişiyi tutukladı. 9 kişiden 5'i doğrudan organ satışı yapmakla yargılanırken, mahkeme Shangkun ve ailesine 300 bin dolarlık bir tazminat ödenmesine karar verdi.