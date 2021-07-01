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İstediği böreği alamayınca satırla saldırdı

01 Temmuz 2021 12:29

İzmir’in Karabağlar ilçesinde iddiaya göre fırında istediği böreğin kalmadığını öğrenen müşteri, önce hakaretler etti, ardından evine gidip aldığı satır ile sağa sola saldırdı. 

Olay, Karabağlar ilçesi Çalıkuşu Mahallesi’nde bulunan bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, dün öğle saatlerinde fırına gelen ve daimi müşteri olduğu öğrenilen kişi, istediği böreğin kalmadığını öğrenince iş yeri çalışanı Özge G.’ye (20) hakaretler edip hızla fırından ayrıldı. Kısa bir süre sonra tekrar fırına gelen saldırgan, belinden çıkardığı satır ile Özge G.’ye tehditler savurup elindeki satırla önünde duran masaya ve masanın üzerindeki eşyalara vurdu.

O esnada içeride bulunan müşteriler can havliyle iş yerinden dışarı çıkarken, fırın çalışanı genç kadın korku dolu anlar yaşadı. 

İş yeri çalışanı Özge G.’nin saldırgandan şikayetçi olduğu ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İzmirİstediği böreği alamayınca satırla saldırdıbörekçiye satırla saldıran adamü

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