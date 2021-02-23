İstedi, bekledi, göremedi; Erdoğan "Sanırım kayıtlarda yok" yanıtını alınca sordu: Mahir mi değiller?

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Ankara'da 326 eğitim tesisisin toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören'deki Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi gösterilirken kapalı spor salonunu da görmek istedi ancak kayıtlarda olmadığı şeklinde yanıt alınca "Demek ki anlaşma yapılan firma bu işlerde pek mahir mi değil?" diye sordu.

Bunun üzerine Erdoğan'a "Aslında işlerin iyi yapıyorlar ama burada ufak bir atlama olmuş Sayın Cumhurbaşkanım" yanıtı verildi. Erdoğan da yanıt üzerine okuldaki sınıfların gösterilmesini talep etti.