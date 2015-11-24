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İşte Türkiye'nin Suriye sınırında vurduğu uçağın düşme anı

24 Kasım 2015 12:06

Suriye sınırında bir savaş uçağı düştü. Düşen savaş uçağının henüz kime ait olduğu bilinmiyor. Ancak CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, düşen uçak hava sahası ihlali yapılması üzerine Türkiye tarafından vuruldu. Uçağın Rusya veya Suriye'ye ait olabileceği belirtiliyor. Bölgedeki Türkmen kaynaklara göre, uçağın Hatay'ın Yayla Dağı ilçes yakınındaki Yamadi Köyü üzerine kurulu çadırların üzerine düştüğü belirtiliyor. Uçakta bulunan pilotların paraşütle kurtulduğu öğrenildi. Uçağın düşme anı AA kamerası tarafından görüntülendi.

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