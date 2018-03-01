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İşte TRT'nin yasakladığı şarkılar

01 Mart 2018 20:08

Aralarında Demet Akalın, Bengü, Koray Avcı, Nazan Öncel, Sıla, Tuğba Özay, Bulut Duman ve Tuğba Özay gibi isimlerin şarkılarının da yer aldığı 208 şarkının TRT'nin yasaklılar listesinde olduğu ortaya çıktı. Sayıştay raporuna yansıyan bazı bilgileri TRT KİT Alt Komisyonu'na taşıyan CHP Milletvekili Atilla Sertel, yasaklanan program ve şarkıları sordu. Bunun üzerine TRT yönetimi tarafından KİT Komisyonu üyelerine verilen yanıtta Akıl Çıkmazı, Dört Duvar Özgürlük isimli programların ve 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkı sözünün, 6112 sayılı yasanın 8. maddesinin 1. fıkrası ilgili bentleri çerçevesinde yasaklandığı belirtildi.

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