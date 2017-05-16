T24 LogoT24 Logo
Haberler

İşte Tayland'ın kaldırılması için Facebook'a süre verdiği video

16 Mayıs 2017 17:34

Tayland'ın, kraliyet ailesine eleştiri içeren sayfaları kapatması için Facebook'a tanıdığı süre doldu ancak ülke sosyal ağa erişimi hala kesmedi. Tayland, sayfaların verilen süre içinde kaldırmaması durumunda Facebook hakkında yasal işlem başlatılacağı tehdidinde bulunmuştu. Hükümet, Aralık ayında babasının vefatından sonra tahta geçen yeni Kral Maha Vajiralongkorneni'nin bir alışveriş merkezinde dar, göbeği açıkta bırakan sarı bir atletle görüldüğü videonun Facebook'ta paylaşılmasından sonra harekete geçti.

ETİKETLER

Taylandkraliyet ailesiFacebooksosyal ağa

Diğer Videolar

Müebbet hapis cezası alan Harbiyeli öğrencilerin aileleri seslerini metroda duyurmaya çalıştı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Ocak 2020

İBB duyurdu: 2 ay içinde Kurbağalıdere çamurdan temizlenecek

TBMM Başkanı Şentop: FETÖ'yle mücadele sürecini emniyet, yargı ekseninde yürütüyoruz, siyasi ayak için ayrı bir mecraya gerek var mı?

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz, kime sarılmak istemezdiniz?

Soğukta patilerini kaybeden kediye dört protez pati takıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24