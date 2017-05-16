İşte Tayland'ın kaldırılması için Facebook'a süre verdiği video

Tayland'ın, kraliyet ailesine eleştiri içeren sayfaları kapatması için Facebook'a tanıdığı süre doldu ancak ülke sosyal ağa erişimi hala kesmedi. Tayland, sayfaların verilen süre içinde kaldırmaması durumunda Facebook hakkında yasal işlem başlatılacağı tehdidinde bulunmuştu. Hükümet, Aralık ayında babasının vefatından sonra tahta geçen yeni Kral Maha Vajiralongkorneni'nin bir alışveriş merkezinde dar, göbeği açıkta bırakan sarı bir atletle görüldüğü videonun Facebook'ta paylaşılmasından sonra harekete geçti.