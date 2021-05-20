İşte Süleyman Soylu'nun paylaştığı Sedat Peker'in evine operasyonun görüntüleri!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in evine düzenlenen operasyona ilişkin iddialarına dair "Karısının iç çamaşırına sığınamaz kimse, edepsiz" derken, operasyonun görüntülerini yayınladı.

TRT Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, Sedat Peker'in iddialarına da yanıt verdi. Peker'in evine düzenlenen operasyona dair iddialarını yalanlayan Soylu, "Gösterin videoyu bakalım ne yapmış. Karısının iç çamaşırına sığınamaz kimse, edepsiz. Bu kurguyla karşı karşıyayız. Bu kurguyu yapanların boğazından ilmek ilmek getirmezsek Allah bunun hesabını bizden sorar" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - İçişleri Bakanı Soylu, Sedat Peker'in evine yapılan operasyonun görüntülerini paylaştı: Karısının iç çamaşırına sığınamaz kimse, edepsiz!