İşte şehit yakınının haber kanallarında yayınlanmayan sözleri!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin yürüttüğü "Hayır" kampanyası kapsamında Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde miting yaptı. Kılıçdaroğlu'nun kürsüyü bir şehit yakınına bıraktığı sırada, mitingi canlı yayınlayan CNN Türk, NTV ve Habertürk kanallarında ses kesintisi yaşandı. Bu durum sosyal medyada söz konusu haber kanallarının sansür yaptığı şeklinde yorumlandı. Söz konusu kesintinin, Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) canlı yayın aracında meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ise bilinmiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Twitter hesabından “Şehit yakını ‘Bana terörist diyorlar, benden terörist olur mu?’ diyince sözde tarafsız medya sesi kısıyor. Bu halk düşmanlığı değil de ne?” dedi.