İşte polisin lise öğrencisi Ömer Barış'ı vurduğu an

İstanbul Esenyurt’ta hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldığı lise öğrencisi Ömer Barış Topkara’yı (16) elleri kelepçeli olarak kaçarken, başından tabanca ile vuran 20 yaşındaki polis memuru H.D.S.'nin görüntüleri ortaya çıktı. Polis memuru, mahkemedeki ifadesinde "Şüpheli çocuğu yakalayıp sırtına vurduğum an elim tetikte değildi. Silah kendiliğinden ateş aldı. Mesleki tecrübemin fazla olmaması ve yaşadığım panik ve korkunun etkisiyle durum bu aşamaya gelmiştir" demişti. İşte Ömer Barış'ın vurulduğu an...