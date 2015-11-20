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İşte Paris’teki canlı bombanın kendini patlattığı ana ait görüntüler

20 Kasım 2015 12:24

Paris’i kana bulayan IŞİD katliamının planlayıcısı 28 yaşındaki Fas asıllı Belçikalı Abdülhamit Ebayud’un öldürüldüğü operasyonda yanındaki canlı bombanın kendini patlattığı ana ait görüntüler ortaya çıktı. Önceki sabah St. Denis’de düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada Ebayud öldürülürken, IŞİD’li saldırganın kuzeni olduğu belirtilen Hasna Ait Boulahce kendini patlatmıştı. Amerikalı ABC kanalının ulaştığı görüntüler operasyonun düzenlendiği binanın yakınlardaki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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