İşte Kuzey Kore'yi kızdıran Interview filminin fragmanı

Kuzey Kore’li hackerların hedefi olan Sony firması, gösterimini iptal ettiği tartışmalı film “Röportaj” (The Interview) izleyiciyle buluşturma kararı aldı. Filmi yayınlamayı kabul eden sinema salonları sadece Noel Günü için özel seans düzenleyecek. Sony yetkilileri, filmin kaç salonda gösterileceğini açıklamadı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a suikast girişimini konu alan komedi filmi “Röportaj” Pyongyang yönetiminin tepkisini çekmişti. Sony firmasına siber saldırı düzenleyen ‘Barış Muhafızları’ adlı grup ise, sinema salonlarını da ’11 Eylül benzeri saldırılarla’ tehdit etmişti.