İşte Koronavirüs taşıyan bir hastanın akciğer görüntüleri

George Washington Üniversite Hastanesi, Koronavirüs taşıyan bir hastanın akciğerlerinin görüntülerini paylaştı.

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan George Washington Üniversite Hastanesi'nde çekilen bir üç boyutlu video, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) akciğerleri nasıl etkilediğini gösterdi.

Hastanenin göğüs hastalıkları cerrahisi şefi Dr. Keith Mortman, çekilen görüntülerin birkaç gün öncesine kadar semptom göstermezken, şimdi nefes almakta zorlanan bir Covid-19 hastasına ait olduğunu bildirdi.

Mortman, normal şartlarda yüksek tansiyon dışında bir sağlık problemi olmayan 59 yaşındaki erkek hastanın, "ciddi anlamda" hastalanmasından bu yana solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu ancak cihazın çoğu zaman en yüksek seviyesinde bile onu rahatlatamadığını ifade etti.

Doktorun açıklamalarına göre alınan 360 derece görüntülerde sarı bölgeler akciğerlerin iltihaplanmış bölgelerini gösteriyor.

Dr. Mortman, akciğerlerin bu seviyede hasar gördüğünde iyileşmesinin çok zaman alacağını ifade etti. Doktor, Covid-19 hastalarının yüzde 2 ila 4'ü arasında kalıcı akciğer hasarı meydana geldiğini ifade etti.

Ciğerlerdeki iltihaplanma organın kana yeteri kadar oksijen vermesini ve karbondioksit salınımı yapmasını engelliyor, bu sebeple Koronavirüs kapanlar derin nefes alma ihtiyacı hissediyor.

Dr. Mortman, "İnsanların bu hastalığın neler yapabileceğini anlamasını istiyorum. İnsanlar bu durumu ciddiye almalı" dedi.

Görüntülerdeki akciğerlere sahip hastanın yoğun bakımda tutulduğu ve durumunun kritik olduğu belirtildi.