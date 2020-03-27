T24 LogoT24 Logo
Haberler

İşte Koronavirüs taşıyan bir hastanın akciğer görüntüleri

27 Mart 2020 12:52

George Washington Üniversite Hastanesi, Koronavirüs taşıyan bir hastanın akciğerlerinin görüntülerini paylaştı. 

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan George Washington Üniversite Hastanesi'nde çekilen bir üç boyutlu video, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) akciğerleri nasıl etkilediğini gösterdi.

Hastanenin göğüs hastalıkları cerrahisi şefi Dr. Keith Mortman, çekilen görüntülerin birkaç gün öncesine kadar semptom göstermezken, şimdi nefes almakta zorlanan bir Covid-19 hastasına ait olduğunu bildirdi.

Mortman, normal şartlarda yüksek tansiyon dışında bir sağlık problemi olmayan 59 yaşındaki erkek hastanın, "ciddi anlamda" hastalanmasından bu yana solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu ancak cihazın çoğu zaman en yüksek seviyesinde bile onu rahatlatamadığını ifade etti.

Doktorun açıklamalarına göre alınan 360 derece görüntülerde sarı bölgeler akciğerlerin iltihaplanmış bölgelerini gösteriyor. 

Dr. Mortman, akciğerlerin bu seviyede hasar gördüğünde iyileşmesinin çok zaman alacağını ifade etti. Doktor, Covid-19 hastalarının yüzde 2 ila 4'ü arasında kalıcı akciğer hasarı meydana geldiğini ifade etti.

Ciğerlerdeki iltihaplanma organın kana yeteri kadar oksijen vermesini ve karbondioksit salınımı yapmasını engelliyor, bu sebeple Koronavirüs kapanlar derin nefes alma ihtiyacı hissediyor.

Dr. Mortman, "İnsanların bu hastalığın neler yapabileceğini anlamasını istiyorum. İnsanlar bu durumu ciddiye almalı" dedi.

Görüntülerdeki akciğerlere sahip hastanın yoğun bakımda tutulduğu ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

ETİKETLER

habervideokoronakoronavirüsvirüssalgınakciğercoronacoroan virüsü

Diğer Videolar

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin defnedildiği Talas'ta yine aynı tehditler: "Polis bıraktığında çıkarıp yakacağız"

Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası işe gitmek zorunda kalanlar yollara düştü

4 ülkeden sanatçılar 4 farklı dilde 'Ağladıkça'yı söyledi: "Bu dört dili ilk kez bir araya getirdik"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Mayıs 2020

Erdoğan'dan Anneler Günü videosu: 'Yine mi ağlıyorsun anne, cennetime yağmur yağdı'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş’tan Sedat Peker’e tehdit: Bana bak Sedat,...

Yılmaz Özdil’in evi mühürlendi, yıkım kararı encümen kararı ile onaylandı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İzmir'de köpek yakan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Köpek zaten ölüydü,...

Noyan ailesinden "Sevda Noyan" açıklaması: Aile ismimizin saygınlığını kirlettiği için...

Erdoğan: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak sizden özellikle özür diliyorum...

Çinli virolog Koronavirüs'ün en tehlikeli özelliğine dikkat çekti...

"İbrahim Gökçek'in cenazesini gömdürmeyiz" diyen Kayseri Ülkü Ocağı Başkanı görevden...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş’tan Sedat Peker’e tehdit: Bana bak Sedat,...

Yılmaz Özdil’in evi mühürlendi, yıkım kararı encümen kararı ile onaylandı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24