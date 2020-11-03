İşte İzmir'deki depremin şiddetini anlatan yeni görüntüler...

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü saat 14.51'de meydana gelen deprem, Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir reklam ajansının güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, binanın sallanmaya başlamasıyla çalışanların çığlıkları ve panikle koşuşturmaları yer alıyor.

Masaların hareketlenmesine ve dolaplardaki eşyaların dökülmesine neden olan deprem anında bir kedinin de kaçmaya çalışması dikkati çekiyor. Depremde şu ana kadar 102 vatandaş hayatını kaybetti.