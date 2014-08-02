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İşte Hadise'nin LGBTİ sloganını kullandığı o şarkısı

02 Ağustos 2014 17:58

Hadise yeni albümü 'Tavsiye'nin çıkış şarkısı 'Nerdesin Aşkım' için çektiği video klip tartışmalara neden oldu. Klipte Madonna, Beyonce ve Shakira'dan esinlendiği ifade edilerek sosyal medyada kopyacılıkla suçlanan Hadise ayrıca, LGBTİ'nin (Lezbiyen Gey Biseksüel Travesti Transseksüel İnterseks) sloganı haline gelen 'Nerdesin aşkım/Burdayım aşkım' sözlerini atıfta bulunmadan kullandığı içinde de eleştiriliyor. Twitter'da LGBTİ bireylerden Hadise’ye "Sloganımızdan şarkı yaptığınıza göre seneye yürüyüşümüzde siz de olacaksınız herhalde?" şeklinde bir çağrı geldi.

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