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İşte gün gün ülkelerdeki Koronavirüs vaka sayısı

26 Mart 2020 11:12

Tüm dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bini aşarken virüsün etkilediği insan sayısı 500 bine yaklaşarak 470 bini gördü. 

Virüs'ün ortaya çıktığı Çin'in haricinde en çok vakanın görüldüğü 12 ülkenin yer aldığı grafikte 1 Mart'tan 25 Mart'a kadar uzanan süreçte ülkelerin vaka artış sayısı gözleniyor. 

1 Mart'ta toplam vaka sayısının 6 bin 397 olduğu gösterilirken 25 Mart'ta bu rakamın 314 bin 647'ye yükseldiği görülüyor. 

Yeni tip Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Çin'de yeni vaka sayısınında artış git gide azalırken hayat da normale dönmeye başladı. Küresel salgının yeni merkez üssü Avrupa'da ise durum ağırlaşmaya başladı.

İtalya'da vaka sayısı 74 bin 386'ı, hayatını kaybedenleri sayısı ise 7 bin 503'ü buldu. İspanya'da ise vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısında dün ciddi bir artış yaşandı. 24 saatte 143 kişinin daha öldüğü, ölü sayısının 2 bin 77'ye yükseldiği açıklandı. Ülkede virüsü kapanların sayısının ise 27 bin 17’ye çıktığı açıklandı. İspanya, ölümlerinin artmasının ardından NATO'dan acil yardım talebinde bulundu.

İran'da ise Koronavirüs sebebiyle 24 saatte 143 kişinin daha öldüğü, ölü sayısının 2 bin 77'ye yükseldiği açıklandı. Ülkede virüsü kapanların sayısının ise 27 bin 17’ye çıktığı açıklandı. Tahran yönetimi virüsle mücadele için şehirler arası seyahatleri yasakladı.

Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki vaka sayısının 2 bin 433'e, hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a çıktığını duyurdu.

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