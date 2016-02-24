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İşte Google'ın yeni insansı robotu Atlas

24 Şubat 2016 14:22

Google bünyesinde çalışmalarını sürdüren Boston Dynamics tarafından geliştirilen en insansı robot Atlas'ın yeni bir videosu yayınlandı. YouTube kanalıyla yayınlanan yeni videoda insansı robot Atlas’ın kablolardan arınmış bir şekilde doğaya adım attığı görülüyor. 1.75 cm uzunluğunda ve 81 kg ağırlığında olan Atlas, en gelişmiş haliyle doğada zorlu koşullar altında ilerlemesini sürdürebiliyor. Kapıları açabilen, açık hava ve bina içerisinde çalışabilecek şekilde tasarlanan Atlas, çalışmalar bu hızda ilerlediği takdirde birkaç yıl içerisinde yaşamın önemli bir parçası haline gelecek.

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