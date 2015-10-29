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İşte gazeteciliğe darbenin utanç görüntüleri

29 Ekim 2015 20:27

Koza İpek Holding bünyesindeki İpek Medya Grubu'na bağlı kayyum ataması yapılan Bugün gazetesi yazı işlerine gelen kayyumun gazetecilerle yaptığı toplantıda tartışma yaşandı. Periscope yayını ile internetten canlı yayınlanan toplantı sırasında kayyum yetkilisinin, gazetenin basımı durdurulan, ancak sosyal medyada yayımlanan "Kayyum gaspı" başlığıyla yayımlanan bugünkü (29 Ekim 2015) manşetine "rezalet" demesine karşı çıkan ve mesai arkadaşlarına destek vermeye çalışan gazeteci Bilal Şahin'in iş akdi toplantı sırasında sebep gösterilmeksizin fesh edildi. "Bu mu senin namusun terbiyesiz" şeklinde konuşan kayyum, "Çık dışarı" diyerek tecrübeli gazeteciyi kanaldan kovdu.

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