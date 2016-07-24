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İşte Erdoğan'ın darbe girişimi gecesi yayınlanamayan konuşması

24 Temmuz 2016 00:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında kaldığı Marmaris'teki otelde yerel kanallar ve gazetecilere yaptığı ancak yayınlanamayan açıklamaları ortaya çıktı. Erdoğan, TÜRKSAT’ın iletişim hatlarının tahrip edilmesinden dolayı canlı olarak yayınlamayan sadece Periscope üzerinden yapılan açıklamasında vatandaşları sokağa çağırarak darbe girişimine karşı birlik çağrısı yaptı. CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, darbe girişiminin yaşandığı gece yaşananları Cengiz Semercioğlu'na anlatırken "O karmaşada Cumhurbaşkanı’na nasıl ulaşmayı başardın? Meşhur telefon görüşmesini nasıl yaptın?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Canlı yayında tanık olduğunuz, ilk telefon görüşmem değildi. FaceTime üzerinden Özel Kalem Müdürü ile canlı yayına kadar iki kez konuştum. İlkinde, “Birtakım sorunlar var... Cumhurbaşkanı birazdan açıklama yapacak” dedi. Hatta bunu da ilk duyuran biz olduk o gece... Ne biz ne de onlar o sırada otele saldırı olacağını biliyor... DHA muhabirlerini yönlendirdik hatta açıklama olacak diye... Bekliyoruz bekliyoruz Cumhurbaşkanı’ndan açıklama yok... 1 saat geçti yok... Tekrar aradım Özel Kalem Müdürü’nü... “Periscope’tan bir şeyler yaptık, görmediniz mi?” dedi... “Hayır görmedik... Periscope’tan olmaz o işler... Ben burada, yayındayım. Hemen yapalım, canlı yayına bağlayalım Sayın Cumhurbaşkanı’nı” dedim... “Burası çok karışık... Beyefendi’ye bir sorayım” dedi Özel Kalem Müdürü... Sordu ve olumlu dönünce hemen yayına aldık..."

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