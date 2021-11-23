Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından ekonomiye ilişkin verdiği mesajlar döviz kurlarında tarihi rekora neden oldu.

Erdoğan'ın hükümetin ekonomi politikaları ile Merkez Bankası faizi konusundaki "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir" ısrarını yinelemesi, ekonomideki kötü gidişatı "ekonomik kurtuluş savaşı" olarak nitelemesi sonucunda döviz kurları yükselişe geçti.

İşte Erdoğan'ın döviz kurlarını uçuran açıklamaları.