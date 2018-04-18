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İşte Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

18 Nisan 2018 17:02

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "erken seçim" önerisi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşme Beştepe'de başladı. Bahçeli, dünkü grup toplantısında 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin, 26 Ağustos 2018'e çekilmesini önerdi. "Olumsuz gelişmeler yaşanabilir" uyarısı yapan Bahçeli'nin ardından açıklama yapan Erdoğan, erken seçim çağrısına değinmeyerek 'cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi'nin Kasım 2019'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Bahçeli'nin erken seçim çağrısına CHP, HDP ve İyi Parti'den "Hazırız" cevabı geldi. 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasında yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edilen "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin henüz tam olarak devreye girmediğini belirten Bahçeli, "Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır" ifadesini kullanmıştı.

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