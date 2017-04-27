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İşte Elazığ-İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri: İn ulan aşağı!

27 Nisan 2017 11:43

Onur Air’in önceki akşam İstanbul-Elazığ seferini yapan Airbus 320 tipi uçağında başlayan kavga inişe kadar devam etti. Önceki akşam İstanbul’dan saat 21.15 sıralarında kalkan uçakta içkili olduğu gerekçesiyle bir erkek yolcu diğer yolcularla tartışmaya başladı. Tartışmaya birçok yolcu da katılınca uçakta kargaşa çıktı. Kavgacı yolculardan biri diğerine “İn ulan aşağı” diye bağırdı. Bazı yolcuların tartışma nedeniyle sinirlerine hâkim olamadığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Yolcuların iddiasına göre tartışma uçak iniş yaparken de sürdü ve bazı yolcular inişte kemer takmadı. Saat 23.30’da iniş yapan uçağa kaptan pilotun talebi üzerine polis geldiği, yurtdışında yaşadığı bildirilen yolcunun uçaktan indirildiği bildirildi. Ancak resmi bir şikâyet olmadığı için serbest kaldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçuş güvenliğini tehdit oluşturan davranışlarda bulunan yolculara bin 500 lira para cezası veriyor.

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