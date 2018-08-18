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İşte Doğu Karadeniz'i esir alan böcek: Ricania simulans

18 Ağustos 2018 16:09

Doğu Karadeniz'de, 2007 yılında görülmeye başlanan, son birkaç yıldır çoğalan ve özellikle yaz ayı ile birlikte yeniden ortaya çıkan 'Ricania simulans' adlı kelebek türü böcek, tarım alanları başta olmak üzere suyunu emdiği diğer bitkiler ve yeşil örtünün kurumasına neden olmayı sürdürüyor. Evleri de istila etmeye başlayan ‘Vampir' olarak da bilinen böcek türü, vatandaşların kâbusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ile bölgedeki üniversiteler, ortaklaşa zararlı böcek türünün yok edilmesi için kitlesel eylem planı arayışını sürdürüyor.

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