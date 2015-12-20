İşte Dilek Doğan'ın son görüntüleri

Dilek Doğan'n İstanbul'un Sarıyer İlçesine bağlı Küçük Armutlu Mahallesi'ndeki DHKP-C operasyonu sırasında öldürülmesi ile ilgili özel harekat polisi Y.M.'nin dava dosyasına Doğan'ın evindeki arama görüntüleri de girdi. Doğan Ailesi'nin avukatlarının basına dağıttığı görüntüler, sanık polis Y.M'nin "aile bireyleri beni geriye çekmek isterken silah patladı" iddialarını yalanlıyor. Avukatların izlettirdiği 4 dakikalık görüntüde, Dilek Doğan'ın "ya ne yapıyon" dediği andan hemen bir 1 saniye sonra patlama sesi duyuluyor. Ardından da Dilek Doğan'ın yerde yatan bedeni kameraya yansıyor.