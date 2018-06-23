İşte Demirtaş'ın TRT konuşması

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçim çalışmaları kapsamında ikinci kez TRT ekranlarına çıktı. TRT Haber'de 10 dakikalık seçim konuşması yayınlanan Demirtaş, seçim vaatlerini paylaştı. Demirtaş, “Kürt sorununda şiddetin ve silahın da nihai olarak son bulacağı, TBMM merkezli bir barışı sağlayacağız” açıklamasında bulundu. Demirtaş konuşmasını “Bütün seçmenlerimizi, yarın sandıkları ve oyları korumaya, iradelerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Ülkemin güzel insanları, hepinizi çok seviyorum ve yakında yüz yüze görüşeceğimize inanıyorum. Sizleri bir kez daha içtenlikle selamlıyor, özgür, mutlu ve huzurlu günlerde bir arada olmayı diliyorum” sözleriyle bitirdi.