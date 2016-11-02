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İşte darbeyi yöneten ikinci isim olduğu söylenen Kemal Batmaz'ın Adil Öksüz'le görüntüleri

02 Kasım 2016 17:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin hazırlık toplantılarının yapıldığı evleri kiralayan ve 'FETÖ'nün Genelkurmay İmamı' olduğu ileri sürülen firari Adil Öksüz ile birlikte mart ve haziran 2016'da ABD'ye giden 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı. Savcılık, "Adil Öksüz ile darbeyi yöneten kişinin tutuklu Kemal Batmaz olduğunun tespit edildiğini" açıkladı. Batmaz’ın 2016’da ABD’ye 4 kez gittiği belirlendi. CNN Türk'te yayınlanan görüntülere göre, Batmaz'ın darbe girişiminden iki gün önce 13 Temmuz'da ABD dönüşünde, İstanbul Atatürk Havalimanı'na birlikte oldukları görülüyor. 15 Temmuz sonrası başlatılan 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan Batmaz, kayyım atanan kurumlar arasında bulunan Kaynak Kâğıt A.Ş'nin genel müdürlüğünü yapıyordu.

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