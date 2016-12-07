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İşte Cumhurbaşkanlığı'nın 'FETÖ'yü anlamak için izleyin dediği, 'The Following' dizisi!

07 Aralık 2016 13:54

Cumhurbaşkanlığı, 15 Temmuz darbe girişimini anlatmak için, ''10 Soruda 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Fethullahçı Terör Örgütü'' isimli broşürü Türkiye ve İngilizce olarak hazırladı. Broşürde "FETÖ'yü anlamak isteyenlere The Following dizisini izlemeleri" önerildi. Dizi bir edebiyat profesörünün kendi hastalıklı yapısı nedeniyle insanları bir suç makinesine dönüştürmesinin hikayesini anlatıyor. İlk defa Ocak 2013 tarihinde, Fox Broadcasting Company'de yayınlanan 'The Following'in ilk sezon tanıtım fragmanı böyleydi...

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