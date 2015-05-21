İşte CHP'nin Merkez Türkiye projesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin seçimlerde iktidar olması halinde uygulamaya sokacağı ve 'yüzyılın projesi' olarak adlandırdığı yeni projesini açıkladı. 'Merkez Türkiye' adı verilen projeye göre, Anadolu'da bir mega kent kurulacak. Merkez Türkiye Projesi adı verilen projeye göre 20 yılda 200 milyar dolarlık yatırım hedefleniyor. 2035 yılında Türkiye insani gelişmişlikte dünyanın ilk 20 ülkesi arasına girecek. İşsizlik yüzde 5’in altına inece büyüme hızı ortalama yüzde 6 olacak. Merkez Türkiye adı verilen proje için 6 dakikalık tanıtım filmi gösterildi.