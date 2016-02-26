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İşte Can Dündar'ın tahliye sonrası yaptığı konuşma

26 Şubat 2016 11:08

Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararının ardından tahliye edilen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Silivri Cezaevi'nin önünde yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanının doğum gününü kutlu olsun. Biz de evlilik yıl dönümümüzde içeri girmiştik, bu da kendisine doğum günü hediyesi oldu" dedi. Dündar, “Çok tarihi bir karar olduğunu düşünüyoruz. Anayasa Mahkemesi’nin kararı sadece bizim değil; bütün meslektaşlarımızın, basın özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün önünü açmıştır. Saray'a tabi olmayan bir yargı kurumu, saraya tabi olmayan bir medyanın önünü açacak çok tarihi bir karar verdi” dedi.

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