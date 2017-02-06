İşte Benim Stilim'deki küfürlü kavga diskalifiyeye neden oldu

İşte Benim Stilim programının yarışmacıları, stüdyoda kavga etti. Kavgada küfürlerin kullanılması Aylin-Selin Ençok kardeşlerin diskalifiye edilmesine neden oldu. Öykü Serter tarafından sunulan programında giydikleri kıyafetlerle tarzlarını sergileyen yarışmacılar stüdyoda tartışmaya başladı. İkiz kardeşlerden Selin'in "Gerizekalı" demesi üzerine ortalık karıştı. Simay, Selin'e "Senin ağzını yırtarım. O gerizekalı lafını alırım senin ... Salak." dedi. Sinirlerine hakim olamayan Simay ile Selin Ençok'u arkadaşları tuttu. İşte Benim Stilim'in eleme bölümünde jürinin verdiği kararla Aylin-Selin Ençok kardeşler yarışmaya veda etti.