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İşte Benim Stilim'de hırsızlık krizi

07 Mart 2017 15:35

İşte Benim Stilim yarışmacı Deniz Serkanova hırsızlıkla suçlandı. Yaptıkları ile sık sık gündeme gelen yarışmacı Bahar Candan şimdi de ayakkabılarını kaybetti. Ayakkabılarını kaybedince eve çoraplarıyla gittiğini iddia eden Candan bu durumu yayında da gündeme getirdi. Bahar Candan sık sık tartıştığı rakibi Deniz Serkanova'yı suçlayınca olanlar oldu. Deniz'in Bahar Candan'ın ayakkabılarını aldığı iddiası karşısında Deniz Serkanova çok sinirlendi. Bir anda yerinden kalkıp bağırmaya başlayan Deniz'in çığlıklar herkesi şaşırttı. Yarışmacı Aybüke'nin de "gördüm ayakkabıları Deniz aldı" demesi üzerine ortalık iyice karıştı. Hırsızlıkla suçlanan Deniz'i diğer yarışmacı arkadaşları korudu. Deniz ise kulise giderek bütün ayakkabılarını tek tek gösterdi. Daha sonra ise jürinin soruları üzerine Aybüke'nin yanıldığı ve Deniz'in böyle bir şeyi asla yapmadığı ortaya çıktı.

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