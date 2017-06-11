İşte Batman'da Aybüke öğretmenin öldürüldüğü saldırının görüntüleri

Batman'ın Kozluk ilçesinde 8 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olmasıyla sonuçlanan saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda, 4 öğretmen arkadaşı ile birlikte başka bir araçla olay yerinden geçen ve Ekim 2016'da ilçeye müzik öğretmeni olarak atanan 23 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın, kurşunların hedefi olarak yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçın, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. PKK'lılar ise, geldikleri araca binerek, olay yerinden hızla uzaklaşmıştı. İlçenin Bekirhan beldesine gelen teröristler, burada bulunan Jandarma karakolu önünde askerler tarafından durdurulmak istenince aracı infilak ettirmişti. Patlamada, 2 asker ile bir sivil vatandaş yaralanmıştı. Durumu ağır olan askerler, yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve askerler yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştu.