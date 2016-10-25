İşte Ali Koç'un Fenerbahçe başkan adaylığını açıklama anı

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Ali Koç'un, yapılacak ilk kongrede başkanlık için aday olacağını açıkladığı belirtildi Fenerbahçe'de başkan adayı olup olmayacağı büyük merak konusu olan Ali Koç'tan flaş bir açıklama geldi. Koç, yapılacak ilk kongrede aday olacağını duyurdu. 1907 Derneği'nin sohbet toplantısında 2015 yılında gerçekleşen Fenerbahçe Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada verdiği sözü hatırlatan Koç şunları söyledi: "O gün elimizi taşın altına koyma vaktinin geldiğini söylemiştim. Bugün de sözümün arkasındayım. Sağlığım el verdiği takdirde şartlar ne olursa olsun, söz verdiğim gibi, kongre olduğu takdirde ya da Kulübümüzün 2018 Mayıs Ayında yapacağı Olağan Genel Kurul'da adaylığımı koyacağım. Bunun dışında duyacağınız hiç bir söze itibar etmeyiniz. İşler yolunda gitmediği dönemlerde kongre çığırtkanlığı yapmayı hiçbir zaman doğru bulmadım, bulmuyorum. Her zaman olduğu gibi Fenerbahçemizin ve Yönetim Kurulumuzun yanındayız, hep destek, tam destek."