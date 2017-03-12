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İşte Aile Bakanı Kaya'nın Hollandalı polislerle tartışması

12 Mart 2017 04:32

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollanda'ya girişinin engellenmesi sonrası ülkeye giriş yapmaya çalışan Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da engellendi. Hollanda polisi, Bakan Kaya'nın, Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam'a gideceğinin açıklanmasının ardından Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı önündeki yolu trafiğe kapattı. Bakan Kaya konsolosluk binasına 30 metre uzaklıkta bulunduklarını ancak polis tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin konsolosluğuna girişlerine izin verilmediğini söyledi. Bakan Kaya halen konsolosluk girişindeki aracında bekletiliyor. Bakan Kaya'nın Hollandalı polislerle diyaloğu da kameralara yansıdı. Bakan Kaya, kendisine Almanya'ya dönmesini isteyen polise, "Siz bana izin verene kadar hiçbir yere gitmiyorum. Orası benim ülkemin konsolosluğu, oraya gideceğim" dedi.

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