İşte Ahmet Şık'ın dava açılan konuşması

Oda TV davası kapsamında beş sene önce tutuklu yargılanan gazeteci Ahmet Şık, 375 gün kaldığı Silivri Cezaevi'nin kapısında yaptığı “Bu komployu kuran, yürüten polisler, savcılar, hâkimler bu cezaevine girecek" açıklaması nedeniyle yarın (21 Şubat 2017) hâkim karşısına çıkacak. Ahmet Şık, 2012 yılında tahliye edildiği gün şunları söylemişti: ‘’Arkadaşlar çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Eksik kalmış adalet bu ülkeye demokrasi getirmeyecek. Sadece benim davamda 5 tutuklu var. 100'den fazla gazeteci içerde. 600 civarında üniversite öğrencisi var. 6 binin üzerinde KCK tutuklusu var. Bunların hepsi düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilmeli. Bu komployu kuran, yürüten polisler, savcı ve hakimler bu cezaevine girecek. Burada ant içiyorum. Onlar buraya girdiğinde bu ülkeye adalet gelecek. O cemaat bağlantılı o çete bağlantılı adamlar buraya girecek. Bakın çok net söylüyorum. Burada cemaatçi olan herkesi suçlamıyorum. Cemaatçi olup da bir çete faliyeti gibi çalışan bürokratlardır, adamlardır bu işin sorumluları. Bunca baskı ve zulümden o iktidarın korktuğu bizim de özlemini duyduğumuz ve mücadelesini sürdürdüğümüz bir hayat çıkacak"