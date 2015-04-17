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İşte AB'nin düzenlediği yarışmayı kazanan kısa film 'Daha fazla gelecek'

17 Nisan 2015 13:08

Avrupa Birliği’nin düzenlemiş olduğu ‘Shining Stars of Europe’ (Avrupa’nın parlayan yıldızları) adlı kısa film yarışmasına katılan Anadolu Üniversitesi öğrencileri, ‘More Future’ (Daha fazla gelecek) isimli kısa film ile jüri, halk ve internet oylamasında en fazla puanı aldılar. Konuyla ilgili açıklamada bulunan ‘More Future’ adlı kısa filmin senaristi ve Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Sezer Aksoy, Avrupa Birliği’nin 3’üncüsünü düzenlediği kısa film yarışmasına geçen ay katılmak istediklerini söyledi. Aksoy, “10 gün süren Sinema Televizyon bölümünden Mert ile beraber çok keyifli bir çalışmamız oldu” ifadelerini kullandı. “AVRUPA BİRLİĞİ’NİN POLİTİK KARARLAR ALMA SÜRECİNE ÖNERİLERDE BULUNDUK” Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Sezer Aksoy çekilen filmle ilgili şöyle konuştu: “Eskişehir’in 7 farklı yerinde, 7 farklı gençle beraber Avrupa Birliği’nin politik kararlar alma sürecine önerilerde bulunduk. Bu 7 konu, eğitim, sanat, sağlık, engelsiz bir hayat, genç fikirlere destek gibi konular vardı. Avrupa Birliği yarışma konusu, ülkemiz ve Avrupa Birliği’nin politik kararlar alma sürecine bizim önerilerimizdi. Biz de keyifli ve zevkli insanların izlerken eğlendiği bir kısa film hazırladık ve gönderdik.” “21 FİNALİSTİN ARASINDAN 1’İNCİLİK ÖDÜLÜNÜ KAZANDIK” Aksoy, yarışma finalinde çok heyecanlı olduklarını belirterek “Londra, Lüksemburg ve Letonya’da final gecesi yapıldı. Halk ve jüri oylaması yapıldı, bunun dışında bir de online (internet) oylaması vardı. Bu tüm aşamalardan 1’incilik ile ayrıldık ve 21 finalistin arasından 1’incilik ödülünü kazandık” dedi “AVRUPA BİRLİĞİ BİZİ BİR KISA FİLM ÇEKMEK ÜZERE AVRUPA’YA DAVET ETTİ” Ayrıca Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi Sezer Aksoy, 1’inci olduktan sonra yaşananları da şöyle aktardı: “Londra’ya davet edildik 3 hafta önce fakat maddi sebeplerden dolayı vize alamadık. Onun dışında Avrupa Birliği bizi bir kısa film çekmek üzere Avrupa’ya davet etti. Çok beğendiklerini ilettiler. Biz de merakla bekliyoruz tekrar Avrupa’ya gitmeyi ve 1’inciliğimizi orada kutlamayı düşünüyoruz.”

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