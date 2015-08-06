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İşte 70 yıl önce Hiroşima'ya atılan bomba!

06 Ağustos 2015 14:47

Bugün, ABD’nin 6 Ağustos 1945 yılında Japonya’nın Hiroşama kentine atom bombası atmasının ve dünyanın atom bombasının yıkıcı etkileri ile tanışmasının üzerinden 70 yıl geçti. Saldırı sonucu 350 bin nüfuslu kentte 140 bin kişi hayatını kaybetmişti. Atom bombası atılmasının yıldönümünde Hiroşima Barış Parkı'nda anma töreni düzenlendi. İlk atom bombasına hedef olan Hiroşima'daki tören kentteki bir tapınaktaki çanın çalınmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından Hiroşima Ebedi Alev anıtına çiçekler bırakıldı. Törene 100 kadar ülkenin temsilcisi katıldı.

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