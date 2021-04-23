İşte 23 Nisan'ı öğrenen ilk çocuk

CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir video yayınladı. Videoda, 104 yaşında hayatını kaybeden Nuriye İdil, 23 Nisan’ın ilan edilişine ilişkin bir anekdot paylaşıyor.

Çoban Ateşi adlı belgeselden kısa bir bölümün yer aldığı videoda Nuriye İdil konuşuyor. İdil, Osmanlı döneminin Tokat savcısıyken görevini bırakıp Milli Mücadele’ye katılan ve TBMM’nin 11 kurucu milletvekilinden biri olan Sıtkı Gür’ün kızı. 2014’te 104 yaşındayken yaşamını yitiren Nuriye İdil’i kamuoyu“Atatürk’le çekilen şapkalı kız fotoğrafı”yla hatırlıyor.

Bayramın işaretini ilk o gördü

Gazeteci Gürkan Hacır’la çektikleri Çoban Ateşi adlı belgeselde yer alan bölümde ise Nuriye İdil, Atatürk’ün Konya’ya geldiği gün onunla karşılaştığı ilk an’ı, 23 Nisan’a ilişkin mesajı ve ölümsüzleşen fotoğrafın hikayesini şöyle anlatıyor:

“Atatürk Konya Mevlana Türbesi’ne yakın bir yerde olan Şems isimli güzel okulumuza geldi. 1922 senesiydi. Yengem ve dayılarım benim için şapka yaptırmışlardı. Atatürk geldiğinde o şapkayı takmıştım. Öğretmenlerim Atatürk’e götürmem için bana bir buket çiçek verdiler, yanına gittim, korkuyla çiçekleri takdim ettim.

Ama nasıl titriyordum, görseydiniz. “Otur bakayım” dedi. Kucağına aldı. Titriyorum… Hemen titreyen elini, elimin üstüne koydu. Resimde de görülür. ‘’Titreme küçük kız, titreme’’ dedi.

Bana kimin kızı olduğumu sordu. ‘Aferin, ilk şapka giyen sen oldun. Arkadaşlarını, çocukları, okulunu seviyor musun?’ diye sordu. ‘Çok seviyorum Paşam’ dedim. Atatürk de ‘O halde her sene dünyanın her yerinden çocukları davet edeceğim, onlarla birlikte oynayın, kaynaşın’ dedi.

23 Nisan Çocuk Bayramı’nın oluşumunda benim Atatürk ile olan bu diyaloğumun da payı olmasının sevinç ve gururunu yaşıyorum.”