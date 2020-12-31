İşte 2020 yılında en çok haber konusu olan YouTuberlar...

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre , 2020 yılında en çok haber konusu olan YouTuber'ların listesini açıkladı. Zirvede ise Acun Ilıcalı 'nın yeni platformu Exxen 'de program yapacak olan Orkun Işıtmak geldi.

Habermetre, 8 bini aşkın siteyi tarayarak, 2020 yılında en çok haber konusu olan YouTuber'ların isimlerini çıkardı.

Orkun Işıtmak bu alanda zirvede

8 milyondan fazla abonesi bulunan Orkun Işıtmak 22 bin 742 habere konu olarak listenin 1. sırasında yer aldı. Işıtmak, Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu Exxen platformunda 'Şanlı mı Şanssız mı?' isimli bir program sunacak.

Listenin 2. sırasında ise 22 bin 519 haberle sanat, tasarım ve teknoloji konularında içerikler hazırlayan Barış Özcan geldi. Yayınladığı videolar sık sık trend listesinde yer alan Özcan'ın YouTube'da 4,93 milyon takipçisi bulunuyor.

YouTube'da BaBaLa TV kanalında ünlü isimleri ağırlayarak eğlenceli videolar hazırlayan Oğuzhan Uğur, 22 bin 444 habere konu olarak listenin 3. sırasına yerleşti. Onu ise 22 bin 201 haberle Burak Şahin takip etti.

Youtuber Berkcan Güven de 21 bin 940 haberde yer alarak listenin 5 sırasında yer aldı. YouTube'da 7 milyondan fazla abonesi olan Kafalar isimli kanalda arkadaşlarıyla içerik üreten 27 yaşındaki Fatih Yasin ise 21 bin 716 habere konu oldu.

İlk YouTuber'lardan sayılan ve geçtiğimiz aylarda içerisinde çekim aletlerinin olduğu aracığıyla stüdyoya giderken aracı alev alan Uras Benlioğlu, 21 bin 653 haberde yer alarak listenin 7. oldu

Habermetre'nin hazırladığı raporda; Koronavirüs salgının başlandığı ilk günlerde salgının yayıldığı Çin'e giderek videolar çeken Ruhi Çenet de 21 bin 487 haberle listenin 8'incisi oldu. YouTube videolarının yanı sıra oyunculuk yapan Halil Söyletmez ise 21 bin 174 haberle listenin 9. sırasında yer aldı.

Duru Önver de 21 bin 163 habere konu olarak ilk 10'a giren isimlerden oldu.

Listede Merve Özyiğit 21 bin 163 haberle 11. sırada, Enes Batur 4 bin 740 haberle 12. sırada, Furkan Yaman 864 haberle 13. sırada, Bilal Hancı 629 haberle 14. sırada, Meryem Can 512 haberle 15. sırada yer buldu.