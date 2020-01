Dünyaca ünlü sinema dergisi Empire, 2017'nın en iyi filmlerini derledi. İşte o filmler... 1. Kapan - Get Out 2. Bıçak Sırtı - Blade Runner 2049 3. Aşıklar Şehri - La La Land 4. Ay Işığı - Moonlight 5. Star Wars: Son Jedi - Star Wars: The Last Jedi 6. The Death Of Stalin 7. Dunkirk 8. Tanrının Unuttuğu Yer - God’s Own Country 9. Logan 10. Hizmetçi - The Handmaiden 11. Beni Adınla Çağır - Call Me By Your Name Kaynak: CNN Türk