İşte 15 Temmuz gecesi Vatan Emniyet'te yaşananlar...

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine başladığı saatlerde, İstanbul Emniyeti'nde yaşanan hareketliliğe dair görüntülere Yeni Şafak ulaştı. İlk kez yayınlanan o anlar, İstanbul'da darbeyi önleyen İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan ve ekibinin emniyetten ilk çıkışını, tehlikeyi bertaraf ettikten sonra geri girişini ve polis teşkilatı ile emniyetin bahçesinde yapılan kritik görüşmeyi gösteriyor. Görüntüler, 15 Temmuz akşamı saat 21.45'ten başlıyor ve 16 Temmuz sabahı 08.00'a kadar, İstanbul Emniyeti'nde atılan adımları içeriyor.